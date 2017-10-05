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Автомобилист без водительских прав сбил пешехода в Пскове

5 октября в Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького автомобилист без водительского удостоверения совершил ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

26-летний водитель машины «Тойота Королла» при повороте направо на регулируемом перекрёстке на разрешающий сигнал светофора наехал на 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть тоже на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

Кроме того, за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД остановили на дорогах региона 5 нетрезвых водителей.
 

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