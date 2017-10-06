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Общество

Премьера детективного спектакля «Старик» состоится 21 октября в Пскове (ВИДЕО)

21 и 22 октября на большой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера детективного спектакля «Старик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В центре спектакля удачливый предприниматель Мастаков, богатый человек, влюбленный в умную и красивую женщину, вдову полковника, - все в жизни у него складывается хорошо Но у каждого найдется свой «скелет в шкафу..», - говорится в описании. 

Билеты можно приобрести на сайте театра, в кассе на улице Пушкина, 13 и в кассе гипермаркета «Империал».

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