Премьера детективного спектакля «Старик» состоится 21 октября в Пскове (ВИДЕО)

13:20, 06 октября 2017, ПАИ

21 и 22 октября на большой сцене Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина состоится премьера детективного спектакля «Старик». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«В центре спектакля удачливый предприниматель Мастаков, богатый человек, влюбленный в умную и красивую женщину, вдову полковника, - все в жизни у него складывается хорошо Но у каждого найдется свой «скелет в шкафу..», - говорится в описании.

Билеты можно приобрести на сайте театра, в кассе на улице Пушкина, 13 и в кассе гипермаркета «Империал».