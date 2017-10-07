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Общество

День образования штабных подразделений МВД отмечается 7 октября

Ежегодно 7 октября в России отмечается День образования штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает calend.ru.

Согласно данным, предоставленным отделом информации ГУВД, 7 октября 1918 года при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД были сформированы Инструкторский и Информационный отделы. Вскоре они были объединены в Инструкторско-инспекторский отдел, который затем вошел в состав сформированной в конце 1919 года Инспекции Главного управления милиции. В 1934 году после образования НКВД СССР была создана Главная инспекция НКВД, просуществовавшая до 1957 года. В период конца 1960-х — начала 1980-х годов штабная служба была существенно реформирована: в 1968—1969 годах организационно-инспекторские подразделения были созданы повсеместно, а в 1971—1972 годах преобразованы в штабы. К концу 1982 года штабы функционировали во всех министерствах и управлениях внутренних дел.

В настоящее время в задачи Штаба ГУВД входит обеспечение управления силами и средствами при раскрытии преступлений по «горячим следам», проведении антитеррористических, оперативно-профилактических, общественно-политических, культурно-массовых и других мероприятий, осуществление связи при взаимодействии с другими силовыми структурами и ведомствами. Сотрудники штабных подразделений МВД проводят большую аналитическую работу по поступающей информации об уровне преступности и результатах борьбы с ней, решают важные задачи по разработке стратегических решений и контролируют их реализацию, организуют подготовку и проведение совещаний подразделений МВД, проводят анализ состояния оперативной обстановки на основе которого принимаются управленческие решения, направленные на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел. 

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