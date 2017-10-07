Прясть и гадать на замужество советует 7 октября народный календарь

08:59, 07 октября 2017, ПАИ

7 октября отмечается память Феклы Иконийской — раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной. Об этом сообщает calend.ru.

Фекла родилась в городе Иконии (современная турецкая Конья) в семье богатых язычников. В 18 лет она обручилась со знатным юношей, но услышав проповедь апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя служению Богу. Ее жених попросил правителя арестовать апостола по обвинению в том, что он «воспрещает девам вступать в брак». Фекла тайно посещала Павла, подкупая тюремных стражей своими драгоценностями. Когда об этом стало известно, обоих святых предали суду. Феклу возвели на костер, но внезапный дождь погасил пламя. Известно, что позже Фекла обратила в христианство свою мать. Сама же она дожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.

На Руси на Феклу женщины садились прясть — это сулило удачу в домашних делах. Оттого святую называли Запрядальницей. Мужчины продолжали молотьбу, которую начинали с самого утра. Также справляли именины овина: хозяин собирал в нем всех работников и угощал их кашей. Вечером устраивали гулянья с песнями и играми.

Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. А вот девушки гадали на замужество — несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — быть замужем за бедняком, если теплым — возьмет в жены человек состоятельный, а если никто за руку не взял — сидеть ей в девках.

С Феклы дни становились короче, ночи темнели, а зори становились багряными. «День убегает лошадиным скаком», — говорили крестьяне. Среди примет была такая: если на дубе видели много желудей, это обещало теплую зиму и плодородное лето.

В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги. С особым удовольствием ели в этот день борщ. «На Феклу дергай свеклу», — говорили хозяйки, убирали овощ и сразу же готовили из него суп. Старики же загадывали детям загадки про свеклу: «Красный пан в яму упал»; «Лошадь в ограде, хвост на горе».