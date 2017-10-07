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Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью

Порядка 60 экипажей из Пскова, Санкт-Петербурга и Пушкинских Гор примут участие в финальном этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, финальном этапе Чемпионата Северо-Западного федерального округа «Псковские виражи - 2017», который стартует 7 октября на автодроме «Печорский» на 41-м километре трассы шоссе Псков – Рига. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. 

Он отметил, что трасса соревнований "шикарная", но начинается дождь, что может усложнить гонку.  

Для гонщиков будут приготовлены две трассы – протяженностью 1050 (нестандартное скоростное маневрирование  с элементами «Классики») и 950 метров (парная гонка – «Нестандарт»).

В 11:30 стартует первый контрольный заезд. Официальная церемония открытия запланирована на 13:00, после неё пройдёт парный заезд.

Награждение победителей намечено на 19:00, оно состоится в Пскове в картинг-клубе «RPM» (подземная парковка ТРК «Акваполис», улица Кузбасской дивизии, 19).

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