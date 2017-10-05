Коньяк и деньги потребовал мошенник у великолучанки

10:08, 06 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках гражданка лишилась денег в результате обманных действий злоумышленника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 2 октября жительнице Великих Лук на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился работником правоохранительных органов. Он пояснил, что ей необходимо прийти в их организацию для беседы, а заодно попросил назвать номер ее мобильного телефона. Эту просьбу горожанка выполнила. Когда великолучанка шла на встречу, незнакомец вновь позвонил и предложил по пути купить бутылку хорошего коньяка. Женщина зашла в магазин и приобрела спиртное. Через некоторое время гражданин позвонил вновь и вдруг заявил, что коньяк уже не нужен, а следует перевести деньги на его счет. В итоге великолучанка перечислила мошеннику в общей сложности 15 тысяч рублей.

После потерпевшая поняла, что ее обманывают, и обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.