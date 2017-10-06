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Общество

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Великих Луках

В Великих Луках полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 4 октября около 23:00 у дома по улице Нелидовской  стражи порядка  остановили  автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что управлял машиной 34-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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