Поддельную тысячу рублей изъяла полиция в магазине в Плюссе

11:16, 06 октября 2017, ПАИ

5 октября в Плюссе в кассе одного из местных предприятий торговли полиция изъяла тысячу рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.