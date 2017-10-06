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Общество

Поддельную тысячу рублей изъяла полиция в магазине в Плюссе

5 октября в Плюссе в кассе одного из местных предприятий торговли полиция изъяла тысячу рублей с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

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