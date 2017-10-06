Законодательные ограничения «недобросовестного» досрочного голосования обсудит совет глав избиркомов Псковской области

10:36, 06 октября 2017, ПАИ

По инициативе председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова 11 октября состоится внеочередное заседание Совета председателей избирательных комиссий региона. На нём будет обсуждаться применение на выборах в органы местного самоуправления нормы статьи 61.1 «Досрочное голосование" Избирательньного кодекса Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комиссии.

На коллегии профессиональных организаторов выборов планируется рассмотреть практику применения досрочного голосования в отдельных муниципальных образованиях, особенно в городе Пскове, на прошедших муниципальных выборах.

Николай Цветков отметил, что одним из кардинальных предложений, озвученных организаторами выборов, является внесение изменений в указанную статью, которая предусматривает отмену досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях.

Он заметил, что, например, по «Избирательному кодексу города Москвы» досрочное голосование проводится в соответствующей территориальной комиссии (при проведении выборов в органы государственной власти), в помещении соответствующей комиссии муниципального образования ( при проведении выборов в органы местного самоуправления).

Николай Цветков особо подчеркнул, что активная позиция Избирательной комиссии Псковской области и других избирательных комиссий по этому вопросу вызвала широкий общественный резонанс, в том числе у тех, кто пытался использовать досрочное голосование недобросовестно.

Председатель областного избиркома напомнил, что территориальной избирательной комиссией (ТИК) города Пскова было принято специальное постановление и вслед за ним постановление Избирательной комиссии Псковской области об усилении контроля за досрочным голосованием. «Это было сделано именно в тот момент, когда стало понятно, что идет злоупотребление правом голосовать досрочно», - добавил Николай Цветков.

Он также напомнил, что по статье 141 УК РФ в части воспрепятствованию свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенные с подкупом, Следственным отделом по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело.

В связи с этим Николай Цветков сообщил, что Избирательная комиссия Псковской области поддерживает позицию главы ЦИК России Эллы Памфиловой, что досрочное голосование является одним из серьезнейших факторов злоупотреблений и нарушений на выборах, что отмена или замена этого института входит в компетенцию местных законодателей и тенденция ухода от этой процедуры должна развиваться в регионах.