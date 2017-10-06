Законодательные ограничения «недобросовестного» досрочного голосования обсудит совет глав избиркомов Псковской области
По инициативе председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова 11 октября состоится внеочередное заседание Совета председателей избирательных комиссий региона. На нём будет обсуждаться применение на выборах в органы местного самоуправления нормы статьи 61.1 «Досрочное голосование" Избирательньного кодекса Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комиссии.
На коллегии профессиональных организаторов выборов планируется рассмотреть практику применения досрочного голосования в отдельных муниципальных образованиях, особенно в городе Пскове, на прошедших муниципальных выборах.
Николай Цветков отметил, что одним из кардинальных предложений, озвученных организаторами выборов, является внесение изменений в указанную статью, которая предусматривает отмену досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях.
Он заметил, что, например, по «Избирательному кодексу города Москвы» досрочное голосование проводится в соответствующей территориальной комиссии (при проведении выборов в органы государственной власти), в помещении соответствующей комиссии муниципального образования ( при проведении выборов в органы местного самоуправления).
Николай Цветков особо подчеркнул, что активная позиция Избирательной комиссии Псковской области и других избирательных комиссий по этому вопросу вызвала широкий общественный резонанс, в том числе у тех, кто пытался использовать досрочное голосование недобросовестно.
Председатель областного избиркома напомнил, что территориальной избирательной комиссией (ТИК) города Пскова было принято специальное постановление и вслед за ним постановление Избирательной комиссии Псковской области об усилении контроля за досрочным голосованием. «Это было сделано именно в тот момент, когда стало понятно, что идет злоупотребление правом голосовать досрочно», - добавил Николай Цветков.
Он также напомнил, что по статье 141 УК РФ в части воспрепятствованию свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенные с подкупом, Следственным отделом по городу Пскову Следственного управления Следственного комитета России возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело.
В связи с этим Николай Цветков сообщил, что Избирательная комиссия Псковской области поддерживает позицию главы ЦИК России Эллы Памфиловой, что досрочное голосование является одним из серьезнейших факторов злоупотреблений и нарушений на выборах, что отмена или замена этого института входит в компетенцию местных законодателей и тенденция ухода от этой процедуры должна развиваться в регионах.