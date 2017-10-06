Псковские общественники выяснили, какие элементы первыми выходят из строя после капремонта домов

13:18, 06 октября 2017, ПАИ

В рамках проекта «Общественный контроль капремонтов» общественники выборочно проверили в Пскове 15 жилых домов, в которых проводился капитальный ремонт крыши и фасада в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте.

«Замечаний по крышам у нас не возникло. Что касается фасадов, то почти у всех домов углы отмостки пришли в негодное состояние и появились трещины. В первой трети цоколя отчётливо видны белые пятна или высолы на поверхности штукатурки, что в результате может привести к разрушению штукатурного слоя. В доме по улице Леона Поземского, 68 уже начала облупляться краска и отваливаться штукатурка. Подрядчик пообещал устранить погрешности месяц назад, но, по словам жильцов, так и не сдержал свое слово», - пояснил руководитель общественной организации Сергей Елизаров.

Также активисты напомнили, что по гарантийным обязательствам все недочеты должны устраняться в течение пяти лет. Для этого достаточно заявления от одного жильца в фонд регионального оператора капремонта.