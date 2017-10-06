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Общество

Омбудсмен ознакомился с условиями работы сотрудников прокуратуры в новом здании

Рабочую встречу провели прокурор Псковской области Сергей Белов и уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Как сообщил Псковскому агентству информации омбудсмен, стороны обсудили представляющие общественный интерес вопросы защиты прав граждан: в сферах земельных и лесных правоотношений, законности в деятельности следственных органов полиции при возбуждении уголовных дел, защиты прав и законных интересов участников долевого строительства, а также соблюдения законодательства при проведении призыва в Вооруженные силы России. 

Также Сергей Белов познакомил уполномоченного по правам человека с условиями работы сотрудников органов прокуратуры в новом здании, организации приема граждан, в том числе из категории маломобильных групп. 

Напомним, торжественное открытие нового здания прокуратуры Псковской области состоялось 8 августа. Объемно-планировочное решение объекта условно делится на двух- и трехэтажные части. Оно представляет собой современное здание в форме трилистника. В нём размещены  все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, гостевая зона, зона отдыха для сотрудников, площадки для парковки автотранспорта, а также музей. 

Прием посетителей теперь будет осуществляться в специально оборудованном помещении на первом этаже здания, организованы условия посещения граждан с ограниченными возможностями.

В старом здании прокуратуры по улице Некрасова, 54 разместятся прокуратуры Пскова, Псковского района, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура и прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

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