Омбудсмен ознакомился с условиями работы сотрудников прокуратуры в новом здании

12:47, 06 октября 2017, ПАИ

Рабочую встречу провели прокурор Псковской области Сергей Белов и уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Как сообщил Псковскому агентству информации омбудсмен, стороны обсудили представляющие общественный интерес вопросы защиты прав граждан: в сферах земельных и лесных правоотношений, законности в деятельности следственных органов полиции при возбуждении уголовных дел, защиты прав и законных интересов участников долевого строительства, а также соблюдения законодательства при проведении призыва в Вооруженные силы России.

Также Сергей Белов познакомил уполномоченного по правам человека с условиями работы сотрудников органов прокуратуры в новом здании, организации приема граждан, в том числе из категории маломобильных групп.

Напомним, торжественное открытие нового здания прокуратуры Псковской области состоялось 8 августа. Объемно-планировочное решение объекта условно делится на двух- и трехэтажные части. Оно представляет собой современное здание в форме трилистника. В нём размещены все необходимые помещения основного и вспомогательного назначения, парадная, гостевая зона, зона отдыха для сотрудников, площадки для парковки автотранспорта, а также музей.

Прием посетителей теперь будет осуществляться в специально оборудованном помещении на первом этаже здания, организованы условия посещения граждан с ограниченными возможностями.

В старом здании прокуратуры по улице Некрасова, 54 разместятся прокуратуры Пскова, Псковского района, Псковская природоохранная межрайонная прокуратура и прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.