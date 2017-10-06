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Общество

Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году

В этом году эпидемическая ситуация по гриппу в Псковской области будет напряженной, заявила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Ольга Котина на пресс-конференции 6 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Котина отметила, что эпидемия гриппа фиксируется ежегодно, и наносит достаточно большой ущерб государству. «Идёт вирус гриппа 2009 года, так называемый свиной грипп, но изменённый штамм, от которого защиты у наших граждан нет. Эффективная защита - это вакцинация», - подчеркнула она, говоря об эпидсезоне текущего года.

Специалист заметила, что пока регистрируются только инфекции, которые по клинической картине схожи с гриппом, но это не он. По её словам, нужно по плану привить не менее 40% населения региона, нужно охватить группы риска – пожилых граждан, беременных женщин, детей, людей, страдающих хроническими заболеваниями. Ольга Котина призвала псковичей привиться до эпидемического подъема гриппа.

Она уточнила, что более 250 тыс. человек нужно привить до 1 ноября, 17-19% уже сделали прививки, иммунизация проходит достаточно активно. В частности, Дедовичский, Островский и ряд других районов уже закончили вакцинацию.

Также Ольга Котина отметила, что поступила вакцина для беременных и детей, она приобретена за счёт внебюджетных источников.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Калинина добавила, что в Псковской области растёт охват прививками от гриппа. За последние 20 лет заболеваемость гриппом в регионе снизилась более чем в 150 раз. По её словам, чем выше охват вакцинацией, тем ниже регистрируется заболеваемость.

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