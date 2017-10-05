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341 нарушителя поймали сотрудники великолукского подразделения Росгвардии за 9 месяцев

Начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов провел в Великих Луках совещание с руководителями вневедомственной охраны и отделения центра лицензионно-разрешительной работы, на котором подвел итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев и уточнил задачи на предстоящий период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

За девять месяцев текущего года сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» пресекли 73 попытки совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Краж с охраняемых объектов не допущено. За совершение правонарушений в полицию передан 341 гражданин.

Отделение ЦЛРР выявило 157 нарушений правил хранения и использования оружия, изъяты 75 единиц оружия. Гражданам оказано свыше 1000 государственных услуг.

Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений Росгвардии в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и  отделением ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.

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