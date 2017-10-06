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Общество

Около 40% детей планируется привить от гриппа в Псковской области в текущем эпидсезоне

Около 40% детского населения планируется привить от гриппа в Псковской области в текущем эпидсезоне. Об этом сообщила заведующая отделением по оказанию медпомощи детям и подросткам в образовательных учреждениях ГБУЗ ПО «Псковская детская городская поликлиника» Елена Перова на пресс-конференции 6 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Перова рассказала, что вакцинация детей против гриппа входит в национальный календарь прививок. На данный момент вакцину получили более 10 тысяч детей разного возраста, всего планируется привить более 15 тысяч. Спикер уточнила, что прививочная кампания началась с 1 сентября, когда дети пошли в детсады и школы. Она пояснила, что когда дети приходят в коллектив, они начинают болеть, и прививать их в этот период нельзя, в связи с чем получается некоторая задержка в проведении вакцинации. Однако, Елена Перова отметила, что к 1 ноября планируется справиться с задачей.  

Начальник отдела организации лечебно-,профилактической помощи населению государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина сказала, что для детей используется вакцина без консервантов «Совигрипп», которая поступила из федерального центра. Ещё одна вакцина - «Гриппол плюс» - приобретается за счёт внебюджетных источников в небольшом количестве для того, чтобы привить беременных женщин и детей.

Ольга Котина также сообщила, что случаи энтеровирусного заболевания среди детей регистрируются в Пскове, Великих Луках и ряде районов. По её словам, заболевание всегда существовало, но в Псковской области зафиксировано впервые. Во время болезни появляются симптомы вирусной инфекции наряду с сыпью.

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