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Культура

Лекцию-обзор приготовила псковская библиотека к 200-летию со дня рождения Алексея Толстого

11 октября в 13:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция-обзор «Поэт русского Возрождения. Библиография о жизни и творчестве А. К. Толстого» из цикла «Большая библиотека». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения великого поэта, писателя и драматурга Алексея Толстого, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. 

Лекция раскрывает состояние и общие проблемы толстоведения. Будут представлены библиографические материалы, книги, статьи по изучению творческого наследия писателя.

Алексей Толстой - русский писатель, поэт и драматург из рода Толстых, переводчик, сатирик. Автор повести «Князь Серебряный», драматической трилогии об Иване Грозном, фантастической повести «Упырь», знаменитых стихотворений: «Средь шумного бала», «Колокольчики мои, цветики степные» и других произведений. Н. А .Римский-Корсаков написал на его стихи романсы: «Обратившись к стихотворениям Алексея Толстого, я написал четыре романса и почувствовал, что сочиняю их иначе, чем прежде. Мелодия романсов, следя за изгибами текста, стала выходить у меня чисто вокальною…».

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