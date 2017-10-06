Лекцию-обзор приготовила псковская библиотека к 200-летию со дня рождения Алексея Толстого

14:09, 06 октября 2017, ПАИ

11 октября в 13:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция-обзор «Поэт русского Возрождения. Библиография о жизни и творчестве А. К. Толстого» из цикла «Большая библиотека». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения великого поэта, писателя и драматурга Алексея Толстого, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Лекция раскрывает состояние и общие проблемы толстоведения. Будут представлены библиографические материалы, книги, статьи по изучению творческого наследия писателя.

Алексей Толстой - русский писатель, поэт и драматург из рода Толстых, переводчик, сатирик. Автор повести «Князь Серебряный», драматической трилогии об Иване Грозном, фантастической повести «Упырь», знаменитых стихотворений: «Средь шумного бала», «Колокольчики мои, цветики степные» и других произведений. Н. А .Римский-Корсаков написал на его стихи романсы: «Обратившись к стихотворениям Алексея Толстого, я написал четыре романса и почувствовал, что сочиняю их иначе, чем прежде. Мелодия романсов, следя за изгибами текста, стала выходить у меня чисто вокальною…».