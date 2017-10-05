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Обокравшая коттедж женщина предстанет перед судом в Великолукском районе

В Великолукском районе завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки, обвиняемой  в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 августа около 11:00 29-летняя женщина, проживающая в Новосокольниках, вместе со знакомым на автомобиле направлялась в Великие Луки. Проезжая мимо деревни Никулино, она предложила заехать туда, якобы, по делам. В деревне женщина решила совершить кражу из приглянувшегося ей коттеджа. Не сообщив о своих намерениях спутнику, она попросила остановить машину, подошла к дому и через незапертую входную дверь проникла внутрь. Из прихожей женщина похитила барсетку, в которой были 12 тысяч рублей и документы. Документы обвиняемая выбросила, а деньги потратила на собственные нужды.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Следствие собрало достаточную доказательную базу, допрошены свидетели, проведены криминалистические экспертизы. С обвиняемой проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Уголовное дело направлено в суд. 

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