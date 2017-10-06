Аркадий Шилклопер: Crescendo — это поиск талантов и их продвижение

11:35, 06 октября 2017, ПАИ

«Фестиваль Crescendo — это поиск талантов и их продвижение», - заявил участник джазового концерта, который в рамках фестиваля состоится сегодня, 6 октября, в псковской филармонии, Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог). Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-завтрака с музыкантами.

Одним из таких талантов он назвал 9-летнюю саксофонистку Софью Тюрину, которая также выступит сегодня в Пскове. «Мне посчастливилось играть вместе с Соней, я получил массу удовольствия. Она маленькая, но гениальная. Кайф испытываешь, как будто играешь с мэтром, но стоит тебе посмотреть, и ты не веришь своим ушам», - рассказал Аркадий Шилклопер.

Контрабасист Андрей Иванов пожелал юной исполнительнице не зазвездиться. «Основная тема фестиваля — преемственность поколений: когда более опытные музыканты передают мастерство. Мы с удовольствием делимся опытом не только с Соней, у нас юный пианист, например, Елисей, который вчера играл. Так что Соня не единственная»,- отметил музыкант.

Сама Софья Тюрина рассказала, что перед концертами волнуется, хотя этого и нельзя делать. «Нужно взять себя в руки, нужно быть уверенным», - добавила она.