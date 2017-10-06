Чаще мыть руки и пользоваться масками советуют псковичам специалисты

14:18, 06 октября 2017, ПАИ

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Калинина рекомендовала жителям региона ограничить пребывание в местах скопления людей или пользоваться масками для профилактики гриппа. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 6 октября.

Также псковичам советуют избегать контакта с людьми с видимыми признаками болезни, принимать витамины, иммуномодуляторы, по согласованию с врачом - противовирусные препараты, если болеют люди из близкого окружения, а также вести здоровый образ жизни. «Это меры неспецифической профилактики», - отметила спикер.

Она сообщила, что кроме гриппа существуют ещё более 200 вирусов, которые менее опасны, но профилактические меры уместны.

Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина добавила, что нужно чаще мыть руки, чтобы уменьшить опасность заражения. Она посоветовала применять спиртосодержащие лосьоны, спреи.

Кроме того, Ольга Котина отметила, жизнь показывает, что вакцинация - мощный способ защиты от серьезных последствий гриппа.