Мошенничества в сфере оказания госуслуг участились в Псковской области

16:04, 06 октября 2017, ПАИ

В последнее время в Псковской области участились случаи размещения в Интернете сайтов, на которых предлагается получение справки о наличии (отсутствии) судимости за денежные средства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, взимание денежных средств за оказание данной государственной услуги является незаконным.

На территории региона предоставление государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости осуществляется Информационным центром УМВД России по Псковской области на безвозмездной основе.

Подать заявление о выдаче справки можно в Информационном центре УМВД России по Псковской области, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) либо через территориальные Многофункциональные центры предоставления государственных услуг.

Кроме того, предоставление документов в соответствующий Информационный центр возможно через управления, отделы, отделения МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям.