0
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
22:00
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Еще новости
Происшествия

Мошенничества в сфере оказания госуслуг участились в Псковской области

В последнее время в Псковской области участились случаи размещения в Интернете сайтов, на которых предлагается получение справки о наличии (отсутствии) судимости за денежные средства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, взимание денежных средств за оказание данной государственной услуги является незаконным.

На территории региона предоставление государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости осуществляется Информационным центром УМВД России по Псковской области на безвозмездной основе.

Подать заявление о выдаче справки можно в Информационном центре УМВД России по Псковской области, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) либо через территориальные Многофункциональные центры предоставления государственных услуг.

Кроме того, предоставление документов в соответствующий Информационный центр возможно через управления, отделы, отделения МВД России по районам, городам и иным муниципальным образованиям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле

Идет загрузка...