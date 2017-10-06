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Культура

«Чистильщиками ушей» назвал классических музыкантов участник Crescendo в Пскове Аркадий Шилклопер

«Чистильщиками ушей» назвал классических музыкантов участник джазового концерта в рамках фестиваля Crescendo в Пскове Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог). «Сейчас из всех динамиков льется самая разная музыка, и она мешает нам развиваться, это такая, знаете, «звуковая диверсия». Сейчас вообще такая музыка, что зубы болят, уши», - заявил исполнитель на пресс-завтраке 6 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Аркадий Шилклопер подчеркнул, что у музыкантов есть особая миссия - принести в звуковое пространство музыку, которая людей успокаивает, возбуждает, приносит прекрасное.

Говоря о сегодняшнем концерте, он отметил, что то, чем занимаются джазовые исполнители — это home-импровизация. «Это такая музыкальная импровизация, по которой вы не поймете даже, что она подготовлена заранее. То, что мы делаем, это вобщем-то история, и важно донести эту историю до публики», - сказал музыкант.

Баянист Айдар Гайнуллин добавил, что исполнители черпают вдохновение у публики. «Мы же какие-то силы свои отдаем им, и они какую-то часть себя отдают нам», - пояснил он. А также отметил, что с удовольствием еще раз сыграет с Псковским симфоническим оркестром. «У меня очень много программ, чтобы не повторяться. Спасибо вам, приглашайте», - заключил музыкант. 

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