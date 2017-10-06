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Общество

Ольга Котина: Вакцинация сотрудников против гриппа позволяет уменьшать затраты предприятий

Вакцинация сотрудников против гриппа позволяет сокращать больничные листы, уменьшать затраты предприятия, но руководители недопонимают важность её проведения. Об этом заявила начальник отдела организации лечебно-,профилактической помощи населению Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Ольга Котина на пресс-конференции 6 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель главного врача по профилактической работе Псковской городской поликлиники Оксана Торгашева сообщила, что вакцинация в организациях и на предприятиях производится бесплатно. Она отметила, что если руководитель предприятия или организации заинтересован, то прививаются 80-90 процентов сотрудников. «Мы ждём звонков и заявок», - сказала Оксана Торгашева и добавила, что сейчас обращений от организаций поступает не много. При этом, по её словам, бывают случаи, когда бригада выезжает на предприятие, а прививаются в итоге 1-2 человека из 100 работников.

Оксана Торгашева уточнила, что для проведения выездной вакцинации на предприятии нужно подготовить кабинет, провести накануне там уборку, а также обеспечить условия для мытья рук.

Кроме того, Ольга Котина обратила внимание на то, что неохотно соглашаются на прививку от гриппа беременные женщины, для которых вакцинация, напротив, важна, поскольку они входят в группу риска. Она напомнила случай, произошедший в Псковской области, когда не смогли спасти беременную женщину, она и нерожденный ребёнок погибли. Это произошло после того, как женщина категорически отказалась привить своего старшего ребёнка, который в итоге заболел и принёс инфекцию домой.

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