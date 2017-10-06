Жители гдовской деревни поблагодарили специалистов «Псковэнерго» за оперативный ремонт

15:39, 06 октября 2017, ПАИ

Жители деревни Радоселье Плесновской волости со страниц районной газеты «Гдовская заря» обратились к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с благодарностью в адрес специалистов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» за оперативную работу по капитальному ремонту воздушной линии, питающей деревню. Ремонтные работы осуществляла бригада РЭС №4 Северных электрических сетей под руководством мастера Андрея Зарипова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

В ходе ремонта на линии в общей сложности были заменены 19 деревянных стоек на железобетонные и 700 м стального провода на самонесущий изолированный СИП. В период проведения ремонтных работ местные жители терпели временные неудобства в связи с вынужденными ежедневными отключениями электроэнергии, однако с полным пониманием отнеслись к технологиченскому процессу. «Бригада специалистов работала быстро, чётко и профессионально», - отметили в своем послании жители Радоселья.

На следующей неделе в «Псковэнерго» будет работать комиссия по проверке готовности электросетевого хозяйства региона к прохождению ОЗП. В частности, она оценит качество выполнения ремонтов оборудования, состояние охраны труда в подразделениях, обеспеченность персонала спецодеждой, необходимыми инструментами, средствами индивидуальной защиты и связи.

Как рассказали в РЭС №4 Северных электрических сетей, на сегодняшний день в Гдовском районе выполнен ремонт и техобслуживание в общей сложности порядка 1200 км линий электропередачи 10-0,4 кВ, 291 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, расчищено 156 га просек.

Еще одним направлением подготовки к зиме стало проведение в минувшем месяце в Гдовском районе масштабных учений по отработке взаимодействия при восстановлении электроснабжения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Помимо энергетиков, в мероприятии приняли участие специалисты подрядных организаций и предприятий ЖКХ, подразделения МЧС, представители районной администрации.