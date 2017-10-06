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Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит в Великих Луках

Деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков проходит 6 октября в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Около 100 представителей 20 регионов прибыли в Псковскую область, чтобы в течение двух дней ознакомиться с успешным опытом создания и действия Псковского электротехнического кластера.

Деловая миссия стартовала на великолукском заводе электротехнического оборудования – якорном предприятии кластера. Открывая мероприятие, директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко отметил, что в состав делегации входят представители Минпромторга, руководители центров кластерного развития, специализированных предприятий кластеров, промышленных предприятий из разных регионов России.

«Цель нашей миссии – показать механизм формирования кластеров, создания кооперационных связей, мы воспроизведем защиту совместного кластерного проекта, рассмотрим, что должна делать специализированная кластерная организация, – рассказал он. – Почему было принято решение взять за образец именно Псковскую область? Назову одну цифру – участники псковского электротехнического кластера смогли защитить за полтора года два проекта общей стоимостью более 700 млн рублей. Таким образом, они уже прошли этот путь и доказали эффективность механизма взаимодействия. Здесь, в Великих Луках, участники деловой миссии смогут понять, как нужно инициировать и формировать такие проекты, а затем, возвратясь в свои регионы, смогут распространить эту хорошую практику, дать импульс развитию существующих кластеров и сформировать новые».

Отдельно Андрей Шпиленко отметил большой вклад депутата Государственной думы Александра Козловского, который не только был одним из инициаторов создания псковского кластера, но и сейчас, работая в нижней палате парламента и возглавляя профильный экспертный совет, оказывает промышленности законодательную поддержку.

Результатом такой совместной работы директор Ассоциации кластеров назвал принятие Госдумой в первом чтении поправок в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», одним из авторов которых стал Александр Козловский. Эти поправки устраняют пробел в правовом регулировании деятельности технопарков, которые являются современным инструментом территориального развития высокотехнологичных отраслей промышленности.

«Благодаря этому законопроекту регионы смогут пользоваться всеми преференциями для технопарков, за это большое спасибо Александру Николаевичу», – подчеркнул Андрей Шпиленко.

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