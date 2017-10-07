Порховскому приюту для бездомных животных требуется помощь

17:41, 07 октября 2017, ПАИ

Приюту для бездомных животных «Добрый» в Порхове требуется помощь. Как сообщает районная газета «Порховский вестник», приюту требуются корма, материалы для булок, лекарства.

По данным издания, изначально приют задумывался как последнее пристанище для больных и старых животных. Приют содержит местный житель, который оплачивает корма, стерилизацию и лечение животных. На данный момент на попечении владельца находятся около 100 собак, а также кошачье отделение.

С приближением зимы будки для собак необходимо утеплять, но для этого не хватает материалов. «Приют будет рад любой помощи неравнодушных людей», - отметили волонтёры.

Адрес приюта: город Порхов, улица Пушкина, 50.

Помочь приюту можно, переведя деньги на карту Сбербанка: 4817 7600 4840 4929 (Татьяна Журавлёва). Карта привязана к номеру «Билайн»: 89602295880.