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Общество

«Трезвая Россия» приглашает псковичей высказаться в поддержку ограничения продажи алкоголя лицам до 21 года

«Трезвая Россия» приглашает псковичей высказаться в поддержку общественной инициативы о повышении минимального возраста продажи алкоголя в регионе с 18 до 21 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как рассказал активист движения Дмитрий Яковлев, акция пройдет 7 октября на Октябрьской площади Пскова, у памятника княгине Ольге. В течение дня общественники будут собирать мнения псковичей об ограничении продажи алкоголя лицам до 21 года и рассказывать о своем проекте тем, кто еще о нем не знает. А в 18.00 на площади пройдет публичное массовое мероприятие в поддержку данной инициативы.

Участники «Трезвой России» уверены, что проект «21+» — поможет бороться с алкоголизацией населения. «По нашему убеждению, 18 лет — это не тот возраст, когда можно разрешать употреблять спиртные напитки. В этом возрасте дети только заканчивают школу, и они должны сосредоточиться на своем образовании, на построении карьеры, на создании семьи. Мы ничего нового не придумываем, это опыт и практика всех развитых стран. В нашей стране, к сожалению, такой практики пока нет, и мы хотим, чтобы Псковская область стала пилотной в этом вопросе», — сказал активист «Трезвой России» Дмитрий Яковлев.

Он также отметил, что сейчас опрос мнения граждан по проекту «21+» запущен на сайте ГТРК «Псков», проводились и другие соцопросы. «В целом результаты уже проведенных социологических исследований нас радуют. Большинство за данную законодательную инициативу», — добавил Дмитрий Яковлев.

Ранее инициативу «Трезвой России» о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года поддержал и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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