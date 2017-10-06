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Общество

В ходе учения в Псковской области впервые будет разработана операция с широким применением боевой техники

Во время тактических учений на полигоне «Струги Красные» штабы привлекаемых подразделений ВДВ России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии впервые будут разрабатывать совместную операцию с учетом широкого применения боевой колесной и гусеничной боевой техники в болотисто-лесистой местности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе учения информационные подразделения и объединенный штаб будут проводить планирование операции с учетом возможностей оперативной переброски личного состава, российской и зарубежной военной и специальной техники самолетами военно-транспортной авиацией России, а также по полевым и рокадным дорогам местного значения Псковской области в районы выполнения задач.

Ряд особенностей в разработку совместной операции внесли затянувшиеся проливные дожди и осенняя распутица, сделавшая полевые дороги недоступными для тяжелого колесного транспорта, отметили в пресс-службе военного ведомства.

По легенде учения, через несколько дней подразделения ВДВ России и ССО Белоруссии под общим руководством будут реализовывать совместные мероприятия, совершая комбинированные марши в районы сосредоточения и подготовки к десантированию. Проведя десантирование, десантники выполнят ряд задач по разведке, а затем осуществят захват объектов и приступят к маневренным действиям на своих операционных направлениях.

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