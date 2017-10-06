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Экономика

Денис Цуканов: Псковской область демонстрирует устойчивую положительную динамику промышленного производства

«За счет активной позиции региональных властей и самих предприятий в течение последних десяти лет Псковской область демонстрирует устойчивую положительную динамику в части промышленного производства», – сказал заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Денис Цуканов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки, где 6 октября проходит деловая миссия Ассоциации кластеров и технопарков.

«Поэтому среди участников господдержки Псковская область занимает одну из лидирующих позиций, здесь действует ОЭЗ «Моглино», электротехнический кластер, которому с 2016 года выделено в качестве господдержки более 150 млн рублей», - продолжил Денис Цуканов.

Он сообщил, что сейчас в России насчитывается 49 промышленных кластеров, из которых 21 прошел проверку в министерстве. В общей сложности в них входит более 180 промышленных предприятий, но Псковская область выгодно выделяется на общем фоне.

«Предприятиями кластера накоплена уникальная компетенция в энергетическом машиностроении, создан большой уровень кооперации – более 60%, плотные хозяйственные взаимосвязи», – подчеркнул представитель Минпромторга. Он также отметил, что основным результатом деятельности кластера стал рост хозяйственной самостоятельности от иностранных комплектующих, иначе говоря – реализация политики импортозамещения.

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