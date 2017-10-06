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Александр Козловский: Без командной работы не было бы электротехнического кластера Псковской области

«Без командной работы электротехнического кластера Псковской области не было бы, – такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Козловский в ходе мероприятий деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая проходит сегодня в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великих Лук.

«Я десять лет руководил великолукским заводом электротехнического оборудования, Вместе с губернатором Андреем Турчаком, его заместителем Сергей Перниковым, директором Ассоциации кластеров и технопарков Андреем Шпиленко, заместителем директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга Денисом Цукановым, помощи со стороны Министерства нам удалось создать псковский электротехнический кластер. Он существует чуть более года, но за это время благодаря командной работе созданы новые проекты, и сегодняшнее руководство ЗАО «ЗЭТО» активно продолжает эту деятельность», - заявил парламентарий.

Александр Козловский выразил уверенность, что участники деловой миссии из других регионов смогут сегодня получить полезный опыт, изучить тонкости и нюансы организации успешной деятельности кластера. Кроме того, он отметил, что в качестве депутата Госдумы продолжает совместную работу с Ассоциацией, благодаря чему вместе с Минпромторгом они разрабатывают новые законопроекты.

«Уверен, что вместе мы сможем достичь еще больших успехов», – добавил парламентарий.

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