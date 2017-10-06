До 12 градусов тепла обещают псковские синоптики в субботу

18:01, 06 октября 2017, ПАИ

7 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7, днем: +7…+12 градусов.

Прогнозируется низкое атмосферное давление.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.