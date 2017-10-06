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Общество

До 12 градусов тепла обещают псковские синоптики в субботу

7 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7, днем: +7…+12 градусов.

Прогнозируется низкое атмосферное давление.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

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