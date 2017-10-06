Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»

15:07, 06 октября 2017, ПАИ

Все муниципалитеты Псковской области начали отопительный сезон, не дожидаясь «холодной пятидневки». Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов на заседании областной комиссии по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода 6 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Агапова, отопительный сезон начался с 22 сентября, подключение всех объектов будет завершено до 9 октября. Первыми отопительный сезон начали Усвятский, Палкинский, Порховский, Пыталовский, Локнянский районы и город Великие Луки. Эти муниципалитеты в полном объёме «запустились» с 22 по 29 сентября. С 6 октября подачу тепла начали в Плюсском и Пушкиногорском районах.

На подготовку к отопит сезону, проинформирован докладчик, были запланированы 566 млн рублей, на строительство и модернизацию объектов пошли 219 млн рублей, на приобретение топлива - 338 млн рублей.

В пяти муниципальных образованиях будут запущены новые котельные, в том числе в Невельском, Пушкиногорском, Порховском (деревня Хилово), Великолукском (посёлок Нагорный) районах. Общий объём инвестиций в их постройку составил порядка 200 млн рублей. В рамках подготовки к отопительному сезону в регионе отремонтировали 29 километров теплосетей, 9,5 километра водопровода и 1,3 километра канализации.

Как отметил Андрей Агапов, готовность коммунальной инфраструктуры Псковской области к отопительному сезону оценивается в 91%, что на 1% выше показателя прошлого года. При этом жилищный фонд и водопроводы подготовлены на 100 %, котельные и теплосети - на 99%, электросети - на 90%.

Докладчик добавил, что 20 муниципальных образований области готовы к отопительному сезону на 100%, к 15 ноября все потребители тепловой энергии должны подтвердить готовность и получить соответствующие паспорта. Среди отстающих он назвал Дедовичский, Плюсский, Пушкиногорский и Стругокрасненский районы.

Также, по словам Андрея Агапова, в 16 муниципальных образованиях региона есть отставание по подготовке топлива, в том числе в Бежаницком, Дновском, Плюсском районе. Он попросил глав районов взять на личный контроль подготовку запасов топлива.

Общая задолженность предприятий за топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1 млрд 42 млн рублей: 81 млн - за уголь, 622 млн - за газ, 171 млн — за электроэнергию. 34 муниципальных предприятия с начала года получили от администрации Псковской области субсидии на погашение задолженности в размере 151 млн рублей, составлены графики погашения.

«В целом все проходит в штатном режиме», - заключил Андрей Агапов.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов попросил глав районов держать ситуацию на контроле. «Не стоит расслабляться, зима не за горами», - заявил он и добавил, что при необходимости готов лично выехать в проблемные районы.

Александр Кузнецов подчеркнул, что тепло в квартиры в регионе подается тогда, когда это необходимо, не дожидаясь холодной пятидневки, а не тогда, когда его «не дай бог не дождутся».