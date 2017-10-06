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Общество

Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»

Все муниципалитеты Псковской области начали отопительный сезон, не дожидаясь «холодной пятидневки». Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов на заседании областной комиссии по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода 6 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Агапова, отопительный сезон начался с 22 сентября, подключение всех объектов будет завершено до 9 октября. Первыми отопительный сезон начали Усвятский, Палкинский, Порховский, Пыталовский, Локнянский районы и город Великие Луки. Эти муниципалитеты в полном объёме «запустились» с 22 по 29 сентября. С 6 октября подачу тепла начали в Плюсском и Пушкиногорском районах.

На подготовку к отопит сезону, проинформирован докладчик, были запланированы 566 млн рублей, на строительство и модернизацию объектов пошли 219 млн рублей, на приобретение топлива - 338 млн рублей.

В пяти муниципальных образованиях будут запущены новые котельные, в том числе в Невельском, Пушкиногорском, Порховском (деревня Хилово), Великолукском (посёлок Нагорный) районах. Общий объём инвестиций в их постройку составил порядка 200 млн рублей. В рамках подготовки к отопительному сезону в регионе отремонтировали 29 километров теплосетей, 9,5 километра водопровода и 1,3 километра канализации.

Как отметил Андрей Агапов, готовность коммунальной инфраструктуры Псковской области к отопительному сезону оценивается в 91%, что на 1% выше показателя прошлого года. При этом жилищный фонд и водопроводы подготовлены на 100 %, котельные и теплосети - на 99%, электросети - на 90%.

Докладчик добавил, что 20 муниципальных образований области готовы к отопительному сезону на 100%, к 15 ноября все потребители тепловой энергии должны подтвердить готовность и получить соответствующие паспорта. Среди отстающих он назвал Дедовичский, Плюсский, Пушкиногорский и Стругокрасненский районы.

Также, по словам Андрея Агапова, в 16 муниципальных образованиях региона есть отставание по подготовке топлива, в том числе в Бежаницком, Дновском, Плюсском районе. Он попросил глав районов взять на личный контроль подготовку запасов топлива.

Общая задолженность предприятий за топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1 млрд 42 млн рублей: 81 млн - за уголь, 622 млн - за газ, 171 млн — за электроэнергию. 34 муниципальных предприятия с начала года получили от администрации Псковской области субсидии на погашение задолженности в размере 151 млн рублей, составлены графики погашения.

«В целом все проходит в штатном режиме», - заключил Андрей Агапов.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов попросил глав районов держать ситуацию на контроле. «Не стоит расслабляться, зима не за горами», - заявил он и добавил, что при необходимости готов лично выехать в проблемные районы.

Александр Кузнецов подчеркнул, что тепло в квартиры в регионе подается тогда, когда это необходимо, не дожидаясь холодной пятидневки, а не тогда, когда его «не дай бог не дождутся».

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