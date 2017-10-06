Пуск тепла обеспечен во все микрорайоны Пскова

15:50, 06 октября 2017, ПАИ

Во всех районах Пскова обеспечен пуск тепла. Об этом заявил представитель администрации Пскова на заседании комиссии при администрации Псковской области по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода 6 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В свою очередь руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов подчеркнул, что граждане стали жаловаться на развоздушивание систем отопления и выразил пожелание, чтобы все муниципальные организации оперативно реагировали, «чтобы все было своевременно и без социальных всплесков».

По словам представителя администрации города, на сегодня все источники тепловой энергии в Пскове находятся в рабочем состоянии. «В случае жалоб населения на работу управляющих компаний, можно обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу, мы оперативно реагируем», - добавил представитель администрации города.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов заявил, что сейчас наблюдается шквал жалоб. По его мнению, работа не организована должным образом.

«Не надо жителей оставлять один на один с управляющими компаниями», - заявил Александр Кузнецов и попросил глав районов и заместителей лично проконтролировать эти вопросы. «Оценка действий по подготовке к отопит сезону — одна: либо есть тепло в батареях, либо - нет», - заключил заместитель губернатора.