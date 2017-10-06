Районы Псковской области отчитались о готовности к отопительному сезону

15:35, 06 октября 2017, ПАИ

Руководство районов Псковской области отчиталось о готовности к отопительному сезону. Информация была озвучена на заседании областной комиссии по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода 6 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, говорилось, что все котельные в Дновском районе готовы к отопительному периоду, нормативный запас дров заготовлен. Глава района Валентина Тюрина сообщила о проблемах по газовым котельным в муниципалитете. По ее словам, в марте в одной из них вышел из строя котел, был проведен аукцион, на следующей неделе должны начаться работы по демонтажу и установке нового оборудования.

Также руководитель добавила, что еще две котельные готовы, но там эксплуатируются котлы 1994 года выпуска. «Можем доработать, можем не доработать», - предупредила она и констатировала, что на приобретение новых денег в местном бюджете нет.

Кроме того, Валентина Тюрина рассказала, что задолженность за газ на сегодня составляет 7,8 млн рублей, за электроэнергию — 1 млн 280 тыс. рублей, и она постепенно снижается.

«Что у вас с паспортом готовности? В прошлом году не был получен», - спросил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов. Валентина Тюрина ответила, что на устранение выявленных Ростехнадзором нарушений были выделены более 4 млн рублей. «Все замечания устранены», - заверила она.

В свою очередь представитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору сообщил, что в этом году замечаний немного, выездная проверка планируется с 10 по 12 октября. «Вероятность того, что теплоснабжающая организация получит паспорт - 70-80%», - сказал он.

«Сейчас максимально надо устранить все выявленные недостатки», — обратился Андрей Агапов к Валентине Тюриной.

В Пушкиногорском районе работа по подготовке к холодному периоду ведется в плановом режиме, все потребители получили паспорта готовности, к проверке Ростехнадзора район готов, доложил представитель муниципалитета и добавил, что сегодня подключили жилой фонд. По его словам, центральная котельная запущена в «мазутном режиме». К концу месяца планируется ввести в эксплуатацию новую котельную.

Андрей Агапов поручил держать вопрос на контроле и попросил мониторить обращения на сайте губернатора, чтобы тепло в дома жителей области приходило вовремя.

Далее речь шла о ситуации в Порховском районе. «Источники теплоснабжения готовы на 100%, договоры на поставку ресурсов заключены, нормативные запасы топлива сформированы. Уголь закуплен на 100%, по дровам заключены рамочные договоры, их хватит на 60 суток. Теплосети тоже на 100% готовы», - рассказал замглавы администрации района Валерий Усанёв.

Он отметил, что котельная в Хилово функционирует сейчас на дизельном топливе, но в течение двух недель будут сделана «газовая врезка». Также он сообщил, что 9 октября будет сформирована комиссия для обследования жилых домов, школ на предмет соблюдения температурного режима в помещениях.

Помимо этого, о готовности к прохождению отопительного периода отчитались Стругокрасненский и Себежский районы. Что касается последнего, то на следующей неделе там планируется устранить все замечания по новой котельной, и появится ясность по времени ее запуска. Заместитель губернатора Александр Кузнецов поручил Андрею Агапову через три недели доложить о том, что эта котельная заработала.