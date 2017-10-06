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Общество

Памятку об авариях в системе теплоснабжении разработают для глав районов Псковской области

Для глав районов разработают специальную памятку об авариях в системе теплоснабжения. Об этом заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов попросил руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрея Агапова в ходе заседания областной комиссии по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода, сегодня, 6 октября.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Александр Кузнецов пояснил, что существуют некоторые разночтения в формулировках что такое аварийная ситуация, поэтому вопрос вынесен на обсуждение. «Мы должны быть на одной волне, понимать, когда эта ситуация произошла, аварийная она или нет», - добавил он и попросил Андрея Агапова свериться по тем аварийным ситуациям, которые проходили в прошлом году, чтобы выявить отдельные инциденты и аварии.

Докладывая о правилах расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, Андрей Агапов сообщил, что на сегодняшний день на федеральном уровне данный порядок урегулирован. По его словам, всеми аварийными ситуациями занимается Ростехнадзор, а в некоторых случаях — сами теплоснабжающие организации.

В свою очередь, представитель Ростехнадзора Игорь Куроплин пояснил, что в правилах все четко оговорено. «И инцидент, и авария понимаются под аварийными ситуациями», - сказал он и добавил,  что в прошлом отопительном сезоне в регионе произошли 12 аварийных ситуаций.

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