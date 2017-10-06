До 15 ноября все муниципалитеты Псковской области должны получить паспорта готовности

16:03, 06 октября 2017, ПАИ

До 15 ноября все муниципальные образования Псковской области должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил представитель Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору 6 октября на заседании профильной областной комиссии, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик рассказал, что всего в этом году будут проверены 35 теплоснабжающих организаций в 26 муниципалитетах области. В процессе проверки уже устранены замечания в 12 организациях, подписаны акты готовности в Бежаницком, Красногородском, Новосокольническом районах. В ближайшее время планируются проверки в Гдовском, Плюсском и Дновском районах. «Проверка, скорее всего, будет успешной, и Дно до 30 октября получит паспорт», - отметил представитель надзорного органа.

Также, по его словам, в настоящее время идут проверки в Себежском и Островском районах, и они получат паспорта готовности.

В свою очередь заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов подчеркнул, что резервное топливо будет закуплено в полном объеме, к назначенной дате будет сформирован нормативный запас.

Также вице-губернатор предложил Ростехнадзору выбрать два муниципальных образования, в которых «всё хорошо по бумагам», и посетит их с проверкой, чтобы увидеть реальную ситуацию.

Обращаясь к руководству муниципалитетов, он отметил, что сроки готовности к отопительному сезону никто не менял, попросил их выдержать в полном объеме и оперативно сигнализировать о вероятности срывов в работе.