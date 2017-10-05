В Себежском районе полиция раскрыла разбой
В Себежском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По версии следствия, в деревне Ливица вечером 4 октября в ходе распития спиртного между участниками застолья произошла ссора.
В результате 23-летний безработный молодой человек с применением насилия и под угрозой ножа завладел деньгами в сумме 4500 рублей, принадлежащими 37-летнему мужчине. После этого он скрылся.
Полиция провела необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время подозреваемый установлен и задержан. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.