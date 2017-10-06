Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

16:19, 06 октября 2017, ПАИ

Филиал ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период (ОЗП) на 2017-2018 год. Решение о готовности электростанции к зиме принято специальной комиссией, в которую вошли представители ОГК-2, системного оператора, Ростехнадзора, главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале.

В рамках подготовки к ОЗП на Псковской ГРЭС выполнен запланированный объём мероприятий, проведены плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, рабочие места укомплектованы обученным и аттестованным персоналом. В присутствии членов комиссии проведена противоаварийная, совмещенная с противопожарной, тренировка.

Председатель комиссии заместитель начальника отдела эксплуатации и управления производством ПАО «ОГК-2» Олег Беломытцев отметил, что коллектив электростанции подтвердил свои профессиональные качества. Комиссия единогласно приняла решение о выдаче Псковской ГРЭС Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период с 2017 по 2018 год.

«Паспорт готовности - результат большой работы, проделанной коллективом, и большая ответственность при прохождении предстоящего осенне-зимнего максимума. Уверен, коллектив готов к выполнению возложенных на него задач», - сказал исполняющий обязанности директора электростанции Евгений Голубев и поблагодарил коллег за работу. Со 2 октября мы начали подачу тепла в микрорайон Энергетиков посёлка Дедовичи. В настоящее время в соответствии с графиком, определяемым Системным оператором, электростанция работает двумя энергоблоками».