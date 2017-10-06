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Более 18 млн рублей потратила компания «Псковэнерго» на подготовку к отопительному сезону

Более 18 млн рублей потратил на подготовку к отопительному периоду филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Об этом сообщил представитель компании 6 октября на заседании комиссии при администрации Псковской области по вопросам подготовки и прохождения отопительного периода, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик рассказал, что отремонтированы более 3 тыс. км линий электропередачи, имеется 49 источников резервного энергоснабжения. «Все акты и предписания проверяющих органов выполнены», - констатировал он.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отметил, что, по оценке федеральных органов, регион движется в соответствии с регламентами, чтобы быть полностью готовыми к отопительному сезону по электроэнергии. Он попросил довести до конца работу с резервными источниками.

Также представитель АО «Газпром Газораспределение Псков» доложил о 100% готовности и о постоянной работе по модернизации и обновлению технических средств.

В свою очередь представитель филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление по ЗВО» сообщил, что отопительный сезон начался на всех 25 котельных. «Все объекты работают в штатном режиме», - сказал он, обратив внимание на проблему с задолженностью по оплате услуг потребителями.

«Вопрос по оплате мы отфиксируем, работа на уровне Минобороны проводится», - отреагировал Александр Кузнецов и подчеркнул, что по долгам надо платить.

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