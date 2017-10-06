Студенты и молодые специалисты Псковской области примут участие во Всемирном фестивале в Сочи

16:39, 06 октября 2017, ПАИ

Псковскую область на 19-ом Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представят 28 делегатов, еще 15 примут участие в работе форума в качестве волонтеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Государственное управление образования Псковской области.

Делегатов от региона выбирали из почти 200 подавших заявки молодых людей по нескольким критериям, среди которых достижения в общественной и профессиональной деятельности, знание иностранных языков и другие. По итогам отбора на фестиваль в Сочи поедут студенты Псковского государственного университета и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, представители учреждений дополнительного образования региона, исполнительной и законодательной власти, журналисты, общественники и молодые предприниматели. Кроме того, три студента Псковского агротехнического колледжа отправятся на фестиваль по линии WorldSkills Russia.

Всего в этом году Всемирный фестиваль планирует принять порядка 20 тыс. молодых людей — студентов, представителей общественных организаций, преподавателей и политиков — из 150 стан мира.

Организаторы подготовили для всех участников обширную научно-познавательную и дискуссионную программу на темы спорта и здорового образа жизни, искусства и творчества, международной безопасности, журналистики, предпринимательства, политики, IT-технологий, образования.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут художественные и научные выставки, открытые лекции, творческие мастер-классы и кинофорум. Спортивная программа включает в себя чемпионат по футболу, мастер-классы по фигурному катанию, соревнования по экстремальным видам спорта и многое другое.

Отметим, Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз. В этом году он пройдет с 14 по 22 октября. В первый день гостей фестиваля со всего мира встретят парадом-шествием студентов на Красной площади в Москве, а торжественная церемония открытия и основные мероприятия форума пройдут с 15 октября в Олимпийском парке в Сочи.

Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация демократической молодежи, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Дирекция по подготовке и проведению 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.