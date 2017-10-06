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Общество

Первый претендент на должность сити-менеджера Пскова подал документы

Первый претендент на должность главы администрации Пскова подал документы Это Владимир Петрухин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Документы приняла секретарь конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации города, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова.

Вадим Владимирович Петрухин родился в Пскове в 1966 году. Имеет высшее образование, квалификации инженера-строителя по специальности промышленное и гражданское строительство, финансиста и юриста.

Трудовую деятельность начал в 1991 году, работал как в коммерческих структурах, так и на государственных и муниципальных должностях. В послужном списке претендента - работа в администрации Псковской области, в администрации Псковского района, аппарате Псковской городской Думы. В последнее время Вадим Петрухин трудился в Санкт-Петербурге и администрации Рыбинска. С февраля этого года – индивидуальный предприниматель.

Имеет двоих детей.

Напомним, подать документы претенденты могут до 11 октября включительно с 16.00 до 18.00 в здании Псковской городской Думы. Затем конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

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