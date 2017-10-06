Доступную среду для инвалидов в Детском парке Пскова предлагается создать в рамках немецко-российского партнерства

17:27, 06 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 6 октября, исполняющий полномочия главы Пскова Владимир Воробьев встретился с немецкой делегацией во главе с управляющей делами общественно-полезного союза «Инициатива Псков» Мартой Фаренкамп. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, темой для обсуждения стало участие общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в подготовке города Пскова к празднованию 39-х Международных Ганзейских дней 2019 года. В частности, было озвучено предложение сделать один из наиболее посещаемых объектов в центре города доступным для инвалидов. По мнению немецких гостей, таким объектом может стать Детский парк.

Владимир Воробьев поблагодарил немецких партнеров за то внимание, которое они оказывают городу Пскову и всестороннюю поддержку социально-значимых проектов. Он также выразил надежду на то, что идея по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в Детском парке будет успешно реализована.

Отметим, в рамках рабочего визита делегации общественно-полезного союза «Инициатива Псков» запланировано посещение социальных и образовательных учреждений Пскова, получавших благотворительную поддержку со стороны немецких партнеров.