Гуманитарный лицей Пскова отметил полувековой юбилей

17:39, 06 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 6 октября, Гуманитарный лицей Пскова отметил свой 50-летний юбилей. Поздравить школу с юбилеем пришли представители органов власти и общественности, коллеги, ветераны педагогического труда, ученики и выпускники школы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Исполняющий обязанности начальника Государственного Управления образования Псковской области Геннадий Барышников поприветствовал педагогов и выразил слова благодарности за нелегкий труд: «Лицей существует благодаря педагогам, которые много лет назад пришли, приехали сюда и связали свою жизнь с ним, и детям, которые учились и учатся здесь, прославляя школу своими успехами и делами».

От имени главы Пскова и своих коллег депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин поздравил юбиляров с праздником. Он отметил, что к своему 50-летию учреждение находится на высоком уровне, показывает высокие результаты: об этом свидетельствуют победы учеников в олимпиадах и соревнованиях. «Лицей даёт путевку в жизнь подрастающему поколению, выпускники успешно трудятся во всех уголках страны, многие из них нашли свое призвание в родном городе Пскове», - подчеркнул Григорий Турчин и вручил педагогическому коллективу почетные грамоты главы города.

В своем приветствии исполняющая полномочия заместителя главы администрации Пскова Мария Михайлова отметила, что лицей отличается качественным образованием. Педагогический коллектив работает профессионально, используя современные методики обучения и воспитания. Она также пожелала педагогам крепкого здоровья, хорошего настроения, новых профессиональных достижений и добросовестных учеников.

Директор Гуманитарного лицея Светлана Лагашкина выразила всем благодарность за то, что не остались равнодушными к учреждению в этот юбилейный год и пришли поздравить с праздником.

Также поздравления прозвучали от представителей Управления образования администрации города и ветеранов педагогического труда.

Лучшие педагоги были награждены грамотами. Для гостей праздника учащиеся лицея подготовили творческий концерт, где демонстрировали свое мастерство в танцах, песнях, сценках.

Добавим, Гуманитарный лицей Пскова основан в 1967 году. Миссия лицея - создание условий для устойчивого развития личности на протяжении всей жизни, её самоопределения и самореализации; подготовка гуманных, толерантных к условиям многополярного мира, компетентных на уровне лицейских требований к образованности, конкурентоспособных, обладающих активной жизненной позицией граждан, готовых к созидательной деятельности в интересах социума, к жизни в открытом меняющемся мире. В 2003 году лицей занесен в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию города Пскова», в 2005 - лауреат Всероссийского конкурса «Школа года - 2005».