Выездная вакцинация против гриппа пройдет в Пскове с 9 октября
С 9 по 14 октября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, которая обеспечивает надежную защиту от этой болезни, снижает заболеваемость ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику:
9 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: Рижский проспект, 96б (магазин «Лента»);
10 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Советская, 20 (Главпочтамт);
11 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: Рижский проспект, 96б (магазин «Лента»);
12 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Труда, 54 (магазин «Тележка»);
13 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Труда, 37а (магазин «Семейный магнит»);
14 октября с 10:00 до 14:00 по адресу: Рижский проспект, 96б (магазин «Лента»).
Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация прививок по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача поликлиники: 53-49-42.