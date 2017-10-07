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Выездная вакцинация против гриппа пройдет в Пскове с 9 октября

С 9 по 14 октября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, которая обеспечивает надежную защиту от этой болезни, снижает заболеваемость ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику:

9 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: Рижский проспект, 96б (магазин «Лента»);

10 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Советская, 20 (Главпочтамт);

11 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: Рижский проспект, 96б (магазин «Лента»);

12 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Труда, 54 (магазин «Тележка»);

13 октября с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Труда, 37а (магазин «Семейный магнит»);

14 октября с 10:00 до 14:00 по адресу: Рижский проспект, 96б (магазин «Лента»).

Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация прививок по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача поликлиники: 53-49-42.

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