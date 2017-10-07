Престольный праздник пройдёт в Крыпецком монастыре 9 октября

14:12, 07 октября 2017, ПАИ

9 октября в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре отпразднуют день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в монастыре.

По монастырскому преданию, преподобный Савва принес со Святой Горы Афон на Псковскую землю писанную деревянную икону апостола и евангелиста Иоанна Богослова и построил бревенчатый храм его имени в Крыпецах. К святому Савве Крыпецкому со всех сторон стекались люди, желавшие жить праведной жизнью в уединении или получить мудрый совет и наставление. Некоторые из приходивших к старцу Савве становились его учениками и последователями. Таким образом получила свое начало Иоанно-Богословская Крыпецкая обитель, празднующая в этом году 460-летие со дня постройки каменного собора Иоанна Богослова, возведенного на месте прежнего, бревенчатого.

8 октября в 17:00 в обители состоится всенощное бдение с литией в сопровождении братского хора. 9 октября в 7:00 в Иоанно-Богословском соборе начнется таинство исповеди, а в 7:30 в Успенском храме будет отслужен водосвятный молебен. В 9:00 митрополит Псковский и Порховский Евсевий отслужит в Иоанно-Богословском соборе божественную литургию. По окончании литургии состоится праздничный молебен с крестным ходом. Далее для гостей обители будет организована праздничная монастырская трапеза. Желающие также смогут окунуться в святом источнике и набрать освященной воды.

8 октября в 16:00 и 9 октября в 7:00 от подворья монастыря в Пскове - собора Рождества Иоанна Предтечи - будет организован отъезд на праздник на монастырском автобусе. Стоимость проезда - добровольное пожертвование. По окончании вечернего и утреннего богослужений автобус доставит паломников в город.