Совет по молодежной политике при главе Пскова подвел итоги первого года работы

17:46, 06 октября 2017, ПАИ

В Пскове прошло заседание Совета по молодежной политике при главе города, в ходе которого подведены итоги первого года работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, при поддержке Совета прошло свыше 30 мероприятий, среди которых самыми значимыми были Псковский городской молодежный форум-2017, киберспортивный фестиваль «Кубок Простории». Совместно со студией телевидения ПсковГУ была подготовлена серия видеороликов, посвященная маломобильным группам населения и существующей для них доступной среде в городе Пскове. Советом активно прорабатывается вопрос размещении стационарных табличек - планшетов с QR-кодом, с целью максимального ознакомления жителей и гостей города с историческими объектами города.

На заседании были переизбраны руководящие органы совета. Председателем Совета по молодежной политике города стал Александр Андреев, руководитель Молодежного дискуссионного клуба «Форум». Его заместителями назначены председатель Федерации киберспорта Псковской области Василий Демидов; активист ВОО «Общероссийский Народный Фронт» Артем Березко и Пахом Шадчин.