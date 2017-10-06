413 тысяч рублей заплатил острович для разблокировки счетов

17:51, 06 октября 2017, ПАИ

Чтобы судебные приставы сняли наложенные запреты и обращения со счетов, житель Острова полностью оплатил свою задолженность в 413 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении гражданина было возбуждено 6 сентября. Взыскателем являлся Комитет по управлению муниципальным иммуществом Пскова, которому мужчина задолжал 413 тысяч 916 рублей.

После извещения о имеющейся задолженности судебный пристав вынес постановления о запрете на движимое имущество должника, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банках.

5 октября острович прибыл на прием к судебному приставу-исполнителю с заявлением об отмене постановления о запрете регистрационных действий, разблокирование своих расчётных счетов, на основании оплат всей суммы долга - 413 тысяч 916 рублей.