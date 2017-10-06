0
13:58
Пресс-завтрак с музыкантами фестиваля Crescendo в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:35
Аркадий Шилклопер: Crescendo — это поиск талантов и их продвижение
09:06
Фестиваль Crescendo открылся в Пскове гала-концертом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:41
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:11
Поездкой на поезде запомнился визит в Псков участнице Crescendo Александре Конуновой
10:11
5 октября в Пскове откроется XIII музыкальный фестиваль Crescendo
15:55
Врач не дружит с медсестрой
Еще новости
Культура

Денис Мацуев: Псковское Сrescendo будет всегда

«Псковское Сrescendo будет всегда. Это наш закон», - заявил арт-директор фестиваля Денис Мацуев на встрече с журналистами перед джазовым концертом в Пскове 6 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Псков - это место рождения идей Сrescendo», - подчеркнул он и добавил, что «ансамбль» участников фестиваля пополняется с каждым годом.

Денис Мацуев подчеркнул, что талант не имеет ни национальности, ни возраста. «Когда я слышу талантливую игру, я рвусь сам к инструменту, и я тоже чему-то учусь у молодых», - отметил он.

Музыкант рассказал, что на Сrescendo всегда царит творческая и веселая атмосфера. «Химия, которая царит, — это неповторимое и ни на что непохожее ощущение, это наше бурление, кипучее состояние», - заявил он.

По словам Дениса Мацуева, по всему миру залы, где играют классическую музыку, всегда переполнены. «В Пскове, посмотрите, всегда половина зала молодых, это нужно закреплять и развивать, для развития молодых. Классическая музыка правильно действует на второе полушарие»,- уверен музыкант.

Кроме того, он рассказал, что выход на сцену для него — это счастье, а не работа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пресс-завтрак с музыкантами фестиваля Crescendo в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 октября 2017
Пресс-завтрак с музыкантами фестиваля Crescendo в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Аркадий Шилклопер: Crescendo — это поиск талантов и их продвижение
06 октября 2017
Аркадий Шилклопер: Crescendo — это поиск талантов и их продвижение 1
Фестиваль Crescendo открылся в Пскове гала-концертом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
06 октября 2017
Фестиваль Crescendo открылся в Пскове гала-концертом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 октября 2017
Пресс-завтрак с участниками фестиваля Crescendo (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Поездкой на поезде запомнился визит в Псков участнице Crescendo Александре Конуновой
05 октября 2017
Поездкой на поезде запомнился визит в Псков участнице Crescendo Александре Конуновой
5 октября в Пскове откроется XIII музыкальный фестиваль Crescendo
05 октября 2017
5 октября в Пскове откроется XIII музыкальный фестиваль Crescendo 4
Ведущий актёр театра на Таганке приступил к репетициям спектакля «Старик» в Пскове
02 октября 2017
Ведущий актёр театра на Таганке приступил к репетициям спектакля «Старик» в Пскове
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler

Идет загрузка...