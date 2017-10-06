Денис Мацуев: Псковское Сrescendo будет всегда

18:46, 06 октября 2017, ПАИ

«Псковское Сrescendo будет всегда. Это наш закон», - заявил арт-директор фестиваля Денис Мацуев на встрече с журналистами перед джазовым концертом в Пскове 6 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Псков - это место рождения идей Сrescendo», - подчеркнул он и добавил, что «ансамбль» участников фестиваля пополняется с каждым годом.

Денис Мацуев подчеркнул, что талант не имеет ни национальности, ни возраста. «Когда я слышу талантливую игру, я рвусь сам к инструменту, и я тоже чему-то учусь у молодых», - отметил он.

Музыкант рассказал, что на Сrescendo всегда царит творческая и веселая атмосфера. «Химия, которая царит, — это неповторимое и ни на что непохожее ощущение, это наше бурление, кипучее состояние», - заявил он.

По словам Дениса Мацуева, по всему миру залы, где играют классическую музыку, всегда переполнены. «В Пскове, посмотрите, всегда половина зала молодых, это нужно закреплять и развивать, для развития молодых. Классическая музыка правильно действует на второе полушарие»,- уверен музыкант.

Кроме того, он рассказал, что выход на сцену для него — это счастье, а не работа.