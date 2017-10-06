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Общество

Псковский хлебокомбинат отмечает 71-летие

Одно из старейших предприятий города ОАО «Псковский хлебокомбинат» сегодня отмечает 71-летие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. От имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы работников завода с годовщиной предприятия и Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьёв.

«Крупнейшее предприятие пищевой промышленности Псковской области - Псковский хлебокомбинат - вносит достойный вклад в социально-экономическое развитие региона и города Пскова. Продукция предприятия отличается высоким качеством и пользуется спросом у покупателей. Руководство и сотрудники предприятия ведут постоянную работу по улучшению качества продукции, расширения ее ассортимента, улучшения вкусовых и полезных свойств. Это подтверждают многочисленные награды и победы на профессиональных конкурсах, но главным доказательством успешной работы является любовь и выбор покупателей», - отметил Владимир Воробьёв и пожелал всему коллективу крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и удачи, а заводу – развития и процветания. Он также вручил приветственный адрес директору Псковского хлебокомбината Виктору Почернину, а лучшим работникам - Почётные грамоты Главы города и Благодарственные письма.

Отметим, численность сотрудников ОАО «Псковский хлебокомбинат» - свыше 400 человек, комбинат объединяет 5 цехов: хлебный, булочный, кондитерский, бараночный и мелкоштучной продукции, производит более 60 тонн разнообразной высококачественной хлебобулочной продукции в сутки, обновление выпускаемого ассортимента составляет около 20 видов изделий в год.

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