0
19:32
В Невеле открылся новый кинотеатр
17:16
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
16:19
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
15:39
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
15:07
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»
11:38
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
08:15
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Еще новости
Общество

В псковском ФСИН прошла выставка «Дары осени»

В Псковском филиале академии определили победителей выставки «Дары осени», в которой приняли участие сотрудники образовательной организации, представив около ста экспонатов, изготовленных из овощей, фруктов и сезонных материалов. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По итогам конкурса победителем в номинации «Цветочная фантазия» стало финансово-экономическое отделение. В номинации «Рекордсмен» победу одержала кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Первое место в номинации «Осенняя палитра, пейзаж» заняла организационно-аналитическая группа.

В номинации «Бабушкин погребок» победила кафедра государственно-правовых дисциплин. Лидером в номинации «Пряный пирожок» стал секретариат. 21-й учебный взвод за лучший осенний костюм стал победителем в номинации «Осенняя краса».

Победители и призеры конкурса были награждены почетными грамотами, которые им торжественно вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.

Сладкие экспонаты выставки будут подарены воспитанникам Детской деревни SOS-Псков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Невеле открылся новый кинотеатр
06 октября 2017
В Невеле открылся новый кинотеатр
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
06 октября 2017
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
06 октября 2017
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
06 октября 2017
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»
06 октября 2017
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
06 октября 2017
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
06 октября 2017
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
05 октября 2017
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу

Идет загрузка...