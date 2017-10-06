В псковском ФСИН прошла выставка «Дары осени»

19:30, 06 октября 2017, ПАИ

В Псковском филиале академии определили победителей выставки «Дары осени», в которой приняли участие сотрудники образовательной организации, представив около ста экспонатов, изготовленных из овощей, фруктов и сезонных материалов. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По итогам конкурса победителем в номинации «Цветочная фантазия» стало финансово-экономическое отделение. В номинации «Рекордсмен» победу одержала кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Первое место в номинации «Осенняя палитра, пейзаж» заняла организационно-аналитическая группа.

В номинации «Бабушкин погребок» победила кафедра государственно-правовых дисциплин. Лидером в номинации «Пряный пирожок» стал секретариат. 21-й учебный взвод за лучший осенний костюм стал победителем в номинации «Осенняя краса».

Победители и призеры конкурса были награждены почетными грамотами, которые им торжественно вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.

Сладкие экспонаты выставки будут подарены воспитанникам Детской деревни SOS-Псков.