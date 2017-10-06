В Невеле открылся новый кинотеатр

19:32, 06 октября 2017, ПАИ

Новый кинотеатр открылся в Невеле в пятницу, 6 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, это событие стало одним из мероприятий, посвященных 74-ой годовщине освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков. До этого момента фильмы на большом экране в крупном населенном пункте не показывали более 27 лет.

С открытием кинозала жителей Невельского района поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В ее приветственном адресе, в частности, отмечалось: «Во все времена кинопросмотры пользовались популярностью у жителей нашего региона, а походы в кино были любимым способом проведения досуга. Надеюсь, что этот кинозал с современным цифровым оборудованием с поддержкой форматов 2 и 3D станет для вас, жителей Невеля и района, универсальным информационным и культурным центром, местом для встреч с друзьями и проведения семейного досуга».

Вера Емельянова пожелала невельчанам, чтобы кинозал никогда не пустовал, собирал аншлаги, и в нем показывали только хорошие фильмы.

Новый кинотеатр начал работу с премьеры отечественного драматического фильма «Крым», слоганом которого стала фраза «С любимыми — не расставайтесь».

Кинотеатр в Невеле размещается в районном учреждении «Культура и досуг». Он появился благодаря участию региона в федеральной программе Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов. На средства гранта в размере порядка 5 млн рублей было закуплено профессиональное оборудование. Администрация Невельского района выделила средства на ремонт зала.

Всего в кинозале 164 посадочных места. Планируется, что в день будет проходить 5–7 сеансов.

Отметим, что в Псковской области за последние два года по программе Министерства культуры были открыты семь новых кинозалов. Помимо невельчан, кино на большом экране уже смотрят жители Дно, Новосокольников, Опочки, Порхова, Пушкинских Гор и Себежа. Еще один кинотеатр в этом году откроется в Острове на базе центра культуры «Юбилейный».