Трое псковичей получили государственные награды из рук полпреда Президента РФ Николая Цуканова

19:37, 06 октября 2017, ПАИ

В пятницу, 6 октября, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов по поручению Президента Российской Федерации вручил государственные награды.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, среди награжденных оказались в том числе жители Псковской области - братья Артур и Николай Львовы и их друг Денис Тимофеев, которые летом 2015 года спасли свою несовершеннолетнюю подругу от насильника. За содействие органам внутренних дел РФ молодые люди были удостоены медали «За отличие в охране общественного порядка».

В этот день награды получили порядка 20 жителей Северо-Западного федерального округа из Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Санкт-Петербурга.

Обращаясь к награжденным, Николай Цуканов подчеркнул, что каждый из них внёс значительный вклад в общенациональные успехи и своими достижениями способствовал укреплению государства.

«Здесь собрались представители разных профессий и поколений. У каждого из вас свои победы и подвиги — трудовые и героические, но всех объединяет главное — служение России, чувство ответственности за ее будущее. Многие из вас посвятили Отечеству годы упорной работы и безупречной государственной службы, а некоторым выпало лишь несколько минут, чтобы совершить настоящий подвиг», — сказал Николай Цуканов и пожелал участникам церемонии счастья, благополучия и дальнейших успехов.